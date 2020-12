Mattarella, rispetto norme contro contagio per vincere Covid

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Preoccupano le difficoltà e i rischi per ottenere l'assistenza e le cure ordinarie presso i presidi medici e ospedalieri, impegnati faticosamente a fronteggiare l'emergenza Covid. Anche per eliminare queste conseguenze e per tornare a condizioni normali è necessario sconfiggere al più presto il virus, rispettando - malgrado i disagi anche gravi - le norme di comportamento contro il contagio". Lo scrive il Capo dello Stato Sergio Mattarella nella giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, ricordando che la pandemia rende più difficile garantire loro le cure. (ANSA).