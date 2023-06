Mattarella: ripresa si basa su cooperazione tra attori economia

Roma, 7 giu. (askanews) - "Sulla cooperazione tra gli attori della nostra economia si basa in misura rilevante la ripresa". E' quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confcommercio - Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli."Il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti, sono comparti che contribuiscono significativamente alla realizzazione di uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo a vantaggio di una società più coesa e delle generazioni presenti e future.

Sono settori della vita economica che concorrono al progresso della Repubblica", osserva Mattarella. La cooperazione tra più attori è fondamentale, rilancia il capo dello Stato, osservando che "la sinergia tra imprese, istituzioni nazionali ed europee ha saputo contrastare gli effetti recessivi causati dalla pandemia sanitaria e le conseguenze dell'aggressione della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina".