Mattarella richiama i partiti: confronto, non contrapposizione

Brescia, 18 mag. (askanews) - Confrontarsi in modo costruttivo, senza issare bandierine e "agitare idee" che diventano "motivi di contrapposizione insuperabile". Sergio Mattarella torna a richiamare le forze politiche, le sprona a ricondurre la dialettica interna alla maggioranza nel solco di quello che dovrebbe essere il compito preciso del governo di unità nazionale: e dunque campagna vaccinale e gestione del Recovery Plan.Un monito che il capo dello Stato fa risuonare da Brescia, città tra le più colpite dalla pandemia ma che oggi vede finalmente inaugurare in presenza l'anno accademico dell'Università e festeggiare il restauro della Vittoria Alata, a simboleggiare - è l'auspicio - la vittoria "definitiva, speriamo almeno decisiva", sul coronavirus. E proprio nel Capitolium che ospita l'antica statua in bronzo, Mattarella pronuncia il passaggio più politico della sua visita ufficiale, arrivata con oltre 6 mesi di ritardo rispetto al previsto 29 ottobre 2020, appuntamento annullato per la recrudescenza della pandemia."Questo è il tempo di pensare al futuro, di progettare e realizzarlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia, in una drammatica emergenza. Insieme, che vuol dire non abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni ma che si confrontino costruttivamente. E confrontarsi è ben diverso che agitarle come motivi di contrapposizione insuperabile". Un richiamo netto, che arriva a una settimana da un altro intervento di Mattarella, quando ricevette i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati per sottolineare l'esigenza di assicurare un percorso efficace e tempestivo di esame e di approvazione dei numerosi provvedimenti normativi che attuano il piano presentato dall'Italia alla Commissione europea, necessari per ottenere il trasferimento delle previste risorse del Next generation.Un passaggio che evidentemente non è stato sufficiente a stemperare le tensioni nella maggioranza. Ma il momento storico richiede maggiore "attenzione al futuro, alla ripresa, alla ripartenza in nuovi equilibri di una normalità nuova, più consapevole, che renda così possibile una crescita veloce, nuova, del nostro Paese", dice Mattarella parlando all'università di Brescia. La pandemia "ha sottolineato come dipendiamo tutti gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno degli altri". Sullo scenario "internazionale questo significa accantonare o rimuovere motivi di contrasto e contrapposizione di fronte all'evidenza di pericoli rispetto ai quali abbiamo tutti le stesse fragilità". Ma sul piano nazionale "ci richiama al senso di solidarietà, a fare ciascuna la sua parte". Sapendo che il momento è ora: "Questo è il tempo del rilancio. Questo è il tempo del rilancio comune". "Adesso dobbiamo costruire insieme uno sviluppo migliore. Con responsabilità, senza vanificare gli sforzi compiuti. Così che la ripartenza - è l'auspicio di Mattarella - divenga una rinascita". (dall'inviato Andrea Reale)