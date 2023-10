Mattarella alle Regioni: "Divari vanno colmati" (territorio e sanità)

Roma, 2 ott. (askanews) - "Qui a Torino in questi luoghi che parlano della storia d'Italia, come con orgoglio ha ricordato il presidente Cirio, le Regioni inviano un messaggio di grande significato: quello di unità, di un'unità non isolata ma in dialogo con il paese e la società per il futuro dell'Italia": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Palazzo Reale di Torino alla seconda edizione de "L'Italia delle Regioni", festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

"Il Presidente (del Piemonte) Cirio ha sottolineato anche come le regioni siano l'asse portante, la colonna vertebrale del nostro paese, di un'Italia che contiene un'ampia varietà di specificità, di condizioni, di ambienti, di tradizioni, di esperienze con una conseguente grande ricchezza e anche numerosi problemi, vi sono divari che vanno colmati, come ha detto il presidente (del Friuli Venezia Giulia) Fedriga, ricordando che il capitale sociale e umano hanno grande importanza", ha aggiunto Mattarella.Il capo dello Stato ha espresso "apprezzamento per il tavolo di confronto dedicato ai giovani e alla loro formazione, altrettanto importante - ha detto - è quello per la difesa del territorio, per la gestione degli eventi disastrosi che il mutamento climatico provoca nel paese. Con il presidente Zaia e il presidente Fedriga saremo tra qualche giorno sulla diga del Vajont che continua a ricordare una lezione terribile e indimenticabile sull'indispensabile rispetto del territorio", così come "il sistema sanitario: patrimonio prezioso da difendere e adeguare". .