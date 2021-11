Mattarella: recrudescenza dei contagi, non bisogna abbassare la guardia

Roma, 30 nov. (askanews) - "Il forte recupero della nostra economia è sostenuto dalla fiducia di famiglie e imprese, con la ripartenza degli investimenti e della spesa, anche nei settori più colpiti dalla pandemia. Allo stesso tempo, la recrudescenza dei contagi ci ricorda di non abbassare la guardia e ci richiama alla massima responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi, per contrastare la circolazione del virus e non compromettere la libertà che abbiamo faticosamente riconquistato nella vita economica e sociale". Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confartigianato, Marco Granelli, in occasione dell'Assemblea annuale.