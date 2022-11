Mattarella: principi costituzionali validi a Nord come a Sud

Roma, 22 nov. (askanews) - "Al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, i cittadini devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bergamo alla XXXIX Assemblea nazionale dell'Anci."La Costituzione - ha ricordato all'inizio del suo discorso - sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini".Per il Capo dello Stato però l'autorevolezza delle istituzioni sta nella "capacità di tenere fede agli impegni assunti in questi tempi difficili" e per questo i "punti fermi" sono "la garanzia dei diritti dei cittadini" che a Nord come al Sud devono vedere rispettati i principi sanciti dalla nostra Costituzione.