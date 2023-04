Mattarella a PizzAut, tutti devono potersi realizzare

(ANSA) - MILANO, 02 APR - "Vorrei ringraziare Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realtà". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del pranzo di inaugurazione della nuova sede di PizzAut a Monza, dove i ragazzi gli hanno cantato "Mattarella uno di noi". "Questo per me è un complimento perché sono uno di voi. Grazie" ha replicato il capo dello Stato. "Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno - ha aggiunto -. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare". (ANSA).