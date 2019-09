Mattarella: più attenzione a disabili, non tradiamo nostri valori

Roma, 23 set. (askanews) - Guai a restare indifferenti verso le difficoltà dei più deboli. "La nostra bella Italia, se perdesse o anche soltanto se attenuasse il suo senso di solidarietà e il rispetto di ogni persona, tradirebbe i suoi valori e la sua storia. Questo non avverrà". Sergio Mattarella richiama il paese a fare di più per chi è in difficoltà e il pensiero è rivolto ai disabili ma anche agli anziani "che sono una risorsa".La festa per la chiusura dei centri estivi di Castelporziano, la tenuta della presidenza della Repubblica, che da cinque anni a questa parte è diventata protagonista di un progetto di successo fatto di collaborazione fra istituti scolastici, Comune di Roma e Regione Lazio e che ha coinvolto strutture e associazioni che operano nel sociale, è l'occasione per accendere i riflettori sulle condizioni "di chi si trova in difficoltà spesso ingiustificate, che trova il posto auto riservato sempre occupato, gli ascensori troppo piccoli; di chi è costretto a vivere un gradino imprevisto come una grave difficoltà; di chi deve continuamente fare i conti con sistemi e servizi spesso efficienti ma, talvolta, senza quella manifestazione di umanità e di comprensione che rappresenta la vera differenza nell'interlocuzione", ha sottolineato il Capo dello Stato.Della "condizione degli anziani si parla troppo poco e con parole sbagliate - ha ammonito Mattarella -, spesso veniamo coinvolti da un caso singolo ma non lo traduciamo in scelte concrete e permanenti. Occorre chiedersi cosa ciascuno di noi può fare e occorre impegnarsi per scoprire e valorizzare il contributo che le persone con disabilità possono fornire alla crescita e al benessere del paese" e stare attenti a non restare indifferenti di fronte al dolore altrui: "l'indifferenza è il male peggiore". "Vi è chi comprende e chi non capisce; e che va aiutato a comprendere".A ispirare fiducia ci sono persone come Manuel Bortuzzo, il nuotatore, presente alla cerimonia, colpito da un'arma da fuoco mentre si trovava a Roma per una gara e rimasto paralizzato, ma che ha comunque ricominciato subito ad allenarsi e al quale Mattarella ha rivolto "un saluto particolare" perchè "ci trasmette tanta forza d'animo"."La nostra Costituzione, al suo articolo 3, richiede alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della personalità - ha concluso Mattarella -: è un'applicazione dei doveri di solidarietà indicati dall'articolo 2 della Costituzione. Nessuno può essere abbandonato di fronte alle difficoltà".Complessivamente più di 10 mila persone, circa 2.500 questa estate, sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della Tenuta, all'interno del quale hanno effettuato visite naturalistiche. Una "inziativa pienamente riuscita e consolidata", ha sottolineato il presidente della Repubblica.