Mattarella: paese provato dalla pandemia è in ripresa

Roma, 23 set. (askanews) - "Il paese provato dalla pandemia è in ripresa. Si è sentito rappresentato dal protagonismo degli atleti olimpici e paralimpici che hanno ben interpretato, coinvolto, siete stati un bel simbolo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di restituzione del tricolore olimpico al Quirinale."Grazie per aver reso onore alla bandiera durante i giochi. Bravissimi, 109 medaglie, mai così tante come si sente dire spesso ma non sarà mai sufficiente perché sono davvero tante. Avete raggiunto traguardi sportivi di altissimo prestigio, avete emozionato gli italiani. Vi son momenti in cui lo sport assume un significato più ampio e questo è uno di quei momenti", ha aggiunto.