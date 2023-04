Mattarella, la pace va difesa costantemente

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La lotta quotidiana alla criminalità, l'impiego di unità militari nell'ambito delle iniziative della comunità internazionale per la difesa della pace e del diritto sono realtà che caratterizzano il nostro presente e che non verranno meno negli anni a venire". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento alla celebrazione del Centenario della fondazione del Gruppo delle Medaglie d'oro al Valor Militare d'Italia. "Sappiamo - ha aggiunto il presidente - che la pace tra i popoli non è mai garantita per sempre, come dimostra l'attuale conflitto in terra ucraina, ma che deve essere costantemente difesa: è la lezione della stagione perenne dei doveri senza della quale nessuna comunità può sopravvivere e progredire". (ANSA).