Mattarella: pace in pericolo, italiani determinati a difenderle

Norcia, 25 feb. (askanews) - "Non siamo disposti a piegarci alla violenza della forza, oggi usata per l'Ucraina ma domani non sappiamo per quali altri obiettivi. L' Europa rischia di precipitare in un vortice di conflitti di cui è impossibile prevedere gli sviluppi. Nessuno può dirsi certo di restare immune: la pace è in pericolo. per la pace e la Libertà gli italiani saranno certamente intransigenti, determinati, uniti". Da Norcia arriva il duro e sentito monito del presidente della repubblica Sergio Mattarella sulla guerra in Ucraina.