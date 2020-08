Mattarella: non ignorare rigurgiti intolleranza e odio razziale

Roma, 12 ago. (askanews) - "Non va mai dimenticato che la volontà di potenza può spingersi fino a produrre un'ideologia di annientamento di chi è diverso, estraneo, visto come potenzialmente nemico. Non va dimenticato che quanti sottovalutano la violenza, alla fine se ne rendono complici. Non vanno ignorati rigurgiti di intolleranza, di odio razziale, di fanatismo che pure si manifestano nelle nostre società e nel mondo, a volte attraverso strumenti moderni e modalità inedite". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944."La memoria degli eventi più tragici e dolorosi della nostra storia costituisce un richiamo incessante per le coscienze", aggiunge.