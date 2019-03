Mattarella: non ci si illuda di rimuovere fenomeno migrazioni

Roma, 15 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare del tema delle migrazioni, intervenendo ad Ancona alla inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche. Si tratta, ha spiegato, di "un fenomeno che dobbiamo avere alla nostra attenzione costantemente: interessa tutti i continenti del mondo e lo farà in futuro, per i movimenti demografici che sono prevedibili e per le condizioni di benessere nel mondo, distribuite in maniera differente"."Non ci si illuda - ha aggiunto il capo dello Stato - di poterlo rimuovere ma occorre governarlo regolandolo, basandosi su analisi e contributi seri, approfonditi e documentati".