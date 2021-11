"Come ve lo deve dire? Non farà il bis": il no di Mattarella apre la voragine al Colle, e i partiti sono nei guai

“Beh, sì, ha detto di no, ma magari ci ripensa” prova a dire, un po’ timido, un deputato del Pd. “Ecco, magari, pur non volendo, se costretto…” avanza la suggestione, più baldanzoso, un altro. “Ahò, ma come ve lo deve dì?! Nun se ricandida! Manco se c’annate tutti ginocchioni e sui ceci da Montecitorio al Quirinale a chiederglielo!”. Lo sbotto del deputato dem, chiaramente romano, raccolto in un Transatlantico di Montecitorio mentre volge la sera e, ormai già presto, si fa buio, e risuona come una campana a morto non solo per i suoi colleghi e compagni di partito.

Molti si girano, commentano, alcuni trasecolano, forse poco abituati al ‘vernacolo’ romanesco, ma più dell’intemerata poté la sortita: loro – e pure, sotto sotto, Enrico Letta, sono mesi che ci sperava/speravano, in un bis del buon Mattarella.

La voragine al Colle

E, invece, niente da fare. Mattarella ha ridetto di ‘no’. E, così, la ‘campana’ suona a morto per tutti quei parlamentari che ancora ci credevano, ci speravano, all’eventualità che Sergio Mattarella potesse, alla fine della fiera, accettare, bon magré, soi malgré, un bis, un incarico doppio, magari a tempo, magari corto, cortissimo, un amen. Il tempo necessario per ‘traghettare’ a succedergli lo stesso Draghi o per ri-nominarlo premier o per eleggere un successore ‘vero’, stavolta non a tempo (uno o due anni) ma per i 7 anni canonici.

I più furbi, o forse solo i più ingenui, speravano che, magari davanti a una stasi, melodrammatica, nel corso delle votazioni per il nuovo Capo dello Stato – le danze iniziano, da programma, a metà gennaio, ma in ogni caso seguirà, entro Natale, per stabilire la data esatta, la ‘letterina’ di convocazione del presidente della Camera, Fico, il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio 2022, ergo bisogna votare almeno 20 giorni prima – tipo alla 22 esima votazione, con lo spread a mille, il Paese intero col fiato sospeso, le cancellerie di mezzo mondo assai preoccupate, ecco, questi parlamentari speravano, auspicavano, facevano voti, che Mattarella, per togliere tutti dall’impaccio e dai guai (Mario Draghi, gli altri candidati via viva impallinati, loro medesimi), accettasse il bis.

Dicevano, quei parlamentari, che “una volta che ci entri, al Quirinale, poi ci vuole restare, che la casa è bella, ariosa, sempre pulita e in ordine, i corazzieri fanno tappezzeria, il cibo è decente, il vitto e l’alloggio un affare, c’è pure, compresa nel prezzo, la residenza estiva (la tenuta di Castelporziano, ndr.), e certo, a volte ti senti un po’ solo, in quel palazzo sconfinato, ma insomma, vuoi mettere? Una vita comoda”.

Mattarella non cerca casa: l’ha già trovata

Ma Mattarella, che è tignoso, oltre che siculo, ha già spazzato via tutte le illazioni possibili anche sulla ‘comfort zone’ che, indubitabilmente, rappresenta un ‘posto’ come il Quirinale. Già qualche settimana fa, ‘casualmente’, il Corriere della Sera, per la penna di Tommaso Labate, aveva fatto uno scoop, parlando con la signora del rione Parioli che, al suono del citofono, ha aperto la propria casa, messa in pubblico per l’affitto, e si è trovata, sulla soglia di casa, Mattarella… La conferma della notizia arriva dall’Espresso: il Capo dello Stato ha firmato ieri sera il contratto di affitto per una nuova casa a Roma. A raccontarlo è l'Espresso online, secondo il quale la scelta confermerebbe la “determinazione” a lasciare il Quirinale alla scadenza del settennato, il prossimo 3 febbraio. Accompagnato dalla figlia Laura, il Capo dello Stato avrebbe dunque scelto definitivamente quale sarà la sua nuova casa nella Capitale, un appartamento tra il quartiere Parioli e il quartiere Salario Trieste. Lo stesso che, appunto, aveva già visitato qualche settimana fa. Stabilito che la casa ‘di proprietà’, e il suo buen retiro, resta quello di Palermo, sua città natìa, Mattarella, a Roma, avrà una base (in affitto).

Mattarella non ci pensa nemmeno al bis

Il problema è che “Mattarella è Mattarella”, uno, cioè un siciliano silenzioso, testardo, coscienzioso e, due, non ragiona come ragionano loro, cioè in base alle convenienze del momento e tantomeno in base alle ‘convenienze’ che comporta l’ufficio. E così, quei parlamentari, specie se dem (uno su tutti, Stefano Ceccanti, ultimo giapponese nella giungla a combattere la ‘buona battaglia’ di un Mattarella che, da past president, diventa new), si sono dovuti, con ieri, ricredere e rassegnare. Mattarella non concederà alcun bis, e punto, e loro dovranno eleggersi, ‘da soli’, un Presidente. Che poi, chiamarli a Roma, e alloggiarli, 1009 Grandi elettori, con quel che costa, a cosa serve se non sono capace di trovargli un successore? Insomma, i parlamentari, e i Grandi elettori, dovranno arrangiarsi e fare, di necessità, virtù.

Non che, ovviamente, i pretendenti alla carica – la massima carica, in uno stato repubblicano, la più simile che ci sia a quella di un re o un papa – manchino. Anzi, ce ne sono decisamente troppi. Ma prima di ‘sfogliare la margherita’ per la ennesima volta, vediamo cosa ha detto Mattarella e anche le sue prossime mosse, istituzionali.

Le ultime mosse istituzionali di Mattarella

Se è la frase sull’ipotesi di bis per il Colle (no alla rieleggibilità e, anche, via il semestre bianco) ad attirare l’attenzione dei commentatori politici è perché non mancano le forze politiche e i singoli peones che vedrebbero con favore l’allungamento della permanenza di Mattarella al Quirinale. Un’ipotesi che – negli alambicchi dei nuovi apprendisti stregoni, i partiti, Pd in testa a tutti - avrebbe permesso di far finire la legislatura a Mario Draghi, per poi eleggere questi come presidente della Repubblica. Uno schema che, però, Mattarella ha più volte fatto capire di non apprezzare. E la frase pronunciata su Leone non è che l’ennesimo segnale della volontà del Capo dello Stato che, in questi tre mesi che restano, compirà ancora alcuni viaggi ufficiali (all’estero e in Italia), anche se a molti ha dovuto rinunciare (l’Australia, per esempio), causa pandemia, come pure ha dovuto rinunciare al consueto brindisi, concerto e ricevimento ai giardini del Quirinale, il 2 giugno, sempre per le restrizioni Covid.

Poi, terrà il suo consueto (e ultimo) saluto alle Alte cariche dello Stato, poco prima di Natale. E, infine, il 31 dicembre, si rivolgerà agli italiani per il suo ultimo messaggio di Capodanno e, dunque, per il suo ultimo discorso pubblico. Dopo quella data, infatti, entrerà in un rigoroso, rigido, ‘silenzio stampa’, che Mattarella romperà solo quando, una volta eletto il suo successore, lo accoglierà al Quirinale per fargli gli onori di casa e i complimenti di rito. A quel punto, l’ormai ex Capo dello Stato, diventerà, di diritto, senatore a vita, in qualità di ex presidente della Repubblica, e, uno come lui, di certo non mancherà di frequentare il Senato, dove siedono i senatori a vita e gli ex Capi di Stato, dove avrà un ufficio, che gli spetta di diritto (come già è, oggi, per Giorgio Napolitano) e che sarà collocato a palazzo Giustiniani, per seguirne i lavori e partecipare alle votazioni.

Le citazioni dei predecessori

Tornando, invece, a ieri, e al suo discorso, Sergio Mattarella richiama il passato, e i suoi predecessori, per ‘illuminare’ presente e futuro. Quando vuole dire una cosa molto importante, del resto, il giurista e il professore di diritto costituzionale che è in lui, lo porta a parlare così.

A febbraio aveva citato un lontano predecessore, Antonio Segni (Dc), presidente peraltro assai criticato (gli capitò il golpe De Lorenzo) e dal mandato pure assai breve (due anni, 1962-1964). Ieri, invece, ne ha citato un altro, Giovanni Leone (presidente per sette anni, 1971-1978, ma dimessosi con sei mesi di anticipo, per colpa dello scandalo Lockheed, da cui poi uscì illeso), un altro democristiano dal lungo cursus honorum, ma assai criticato per il suo familismo amorale. Nove mesi fa, dunque, lo disse citando Segni, e pochissimi gli credettero: ammiccavano, ridevano di gusto, spiegavano agli ‘sciocchi’ che “sono quelle cose che si dicono, parole di prammatica. ‘Oggi’ dice così, ma tra sei mesi, vedrete…”- Ecco, di mesi ne sono passati di più, ben nove, e Mattarella torna a dire le stesse, identiche, cose. Semplicemente, cambia paragone e predecessore.

“Giovanni Leone, come Antonio Segni – attacca Mattarella nel ricordare, in un messaggio, il suo predecessore per i 20 anni dalla sua morte - chiese la non rieleggibilità del presidente della Repubblica con l’eliminazione del semestre bianco”. Leone lo fece con un messaggio rivolto al Parlamento il 15 ottobre 1975. Idem Segni, nel 1963. Dunque, la stessa richiesta fatta da Segni, convinzione profonda dello stesso Mattarella.

Mattarella riscatta la figura di Leone

Nell’incontro, organizzato al Quirinale, Mattarella ha ricordato Leone e il suo settennato. “Giovanni Leone – spiega Mattarella - “non ebbe remore ad abbandonare una responsabilità che gli era congeniale, quella di presidente della Camera, ha mostrato coraggio e generosità a corrispondere all’interesse generale della vita della Repubblica”. E, in un momento grave per il Paese (c’era appena stata Piazza della Loggia e Mattarella cita il discorso che Leone fece ai rappresentanti delle Regioni il 24 luglio 1974), Leone “Chiamò le istituzioni a raccolta per stroncare, con l'impegno di tutti e con azione chiara e vigorosa i tentativi di sovvertimento del nostro libero ordinamento. Il momento è grave, proseguiva Leone, consapevole che occorreva far rinascere la fiducia nel cuore della nostra gente, indicando la necessità di ‘un'opera di lenta ricucitura del tessuto sociale, di un impegno operoso, umile, quotidiano, di ognuno’. “Quella della ricucitura - sottolinea Mattarella – e del rammendo è un tema che tornerà frequentemente nella pedagogia dei Presidenti che si sono succeduti al Quirinale”. Il che è anche un modo per dire: io, durante il Covid, c’ho provato a farla.

Il warning contro la stampa ‘scandalistica’

Poi ha continuato così, con un passaggio rivolto ai media e ai giornalisti (e, anche qui, non è la prima volta che ne parla): “Leone definiva la stampa componente essenziale della società ma allora espresse parole profetiche: ‘la stampa è al servizio della verità ma sappiamo come la verità sia spesso inafferrabile, accontentiamoci che ci sia un riscontro oggettivo, la buona fede’. Per concludere credo che si possa fare un caloroso invito ad avere tutto il riguardo per la dignità della persona che va salvaguardata. “Difficile trovare una campagna giornalistica scandalistica e invereconda come quella diretta contro Leone, secondo un modello altre volte registrato”. Una campagna di stampa di cui si rese protagonista l’allora inviata dell’Espresso, Camilla Cederna, che attaccò duramente Leone e che, in pratica, lo costrinse alle dimissioni.

E ancora, citando le parole di Leone, Matterella la mette così, sempre per riannodarsi all’attualità e alle modalità con cui ha svolto il suo compito: “‘Ho servito il Paese con correttezza istituzionale e dignità morale’. Così il presidente Leone si congedava dagli italiani alla vigilia del semestre bianco. Ennesima testimonianza dell’altissima sensibilità istituzionale che per tutta la vita aveva ispirato le sue scelte”. Un modo, anche qui, per dire e lasciare un lascito: io mi sono comportato in tal modo e ne vado fiero.

Sul no bis il capo dello Stato aveva già citato Segni

Ma Mattarella, sul tema della rielezione, e della sua contrarietà a un bis, aveva già parlato. “Non contate su di me per una rielezione al Quirinale tra un anno” era stato il messaggio che Sergio Mattarella lanciava ai partiti proprio nel giorno decisivo della crisi di governo che, poi, portò alla nascita del governo Draghi. Il Presidente, ai primi di febbraio, ricordando Antonio Segni, nei 130 anni dalla sua nascita (Segni abitò al Quirinale dal 1962 al 1964, quando dovette lasciare per l'insorgere di una grave malattia), aveva citato un suo messaggio alle Camere del 1963, “nel quale espresse la convinzione che fosse opportuno introdurre in Costituzione il principio della non immediata rieleggibilità del Presidente della Repubblica. In quell'occasione Segni definiva ‘il periodo di sette anni sufficiente a garantire una continuità nell'azione dello Stato’”. “Inoltre - aggiungeva – ‘la proposta di modificazione vale anche ad eliminare qualunque, sia pure ingiusto, sospetto che qualche atto del Capo dello Stato sia compiuto al fine di favorirne la rielezione’”.

Di qui l'affermazione che “‘una volta disposta la non rieleggibilità del Presidente, si potrà anche abrogare la disposizione dell'articolo 88 comma 2° della Costituzione, che toglie al Presidente il potere di sciogliere il Parlamento negli ultimi mesi del suo mandato’”. Chiosava Mattarella: “Una disposizione che - a giudizio di Segni - altera il difficile e delicato equilibrio tra poteri dello Stato e può far scattare la sospensione del potere di scioglimento delle Camere in un momento politico tale da determinare gravi effetti”.

Clementi: “Ai partiti ha mandato un messaggio moderno”

Insomma, Mattarella aveva già avvertito tutti. Da un lato mettendo per iscritto, sul piano del diritto costituzionale, la contrarietà alla rielezione di un capo dello Stato, proprio nel momento in cui s'infittivano le voci che i gruppi presenti in Parlamento potessero chiedergli una disponibilità a un secondo mandato, e dall'altro invitando i partiti al senso di responsabilità. “E' un messaggio di grande modernità”, commentava il costituzionalista Francesco Clementi: “In democrazia le cariche non sono eterne, ci ricorda il Capo dello Stato. Avvicendarle è un modo per rendere viva e dinamica la gestione dei poteri del Paese. E il ragionamento sull'ipotesi del semestre bianco toglie l'alibi ai partiti politici per sterilizzare uno strumento importante come lo scioglimento delle Camere, decisivo per riequilibrare la dialettica governo-Parlamento. Il semestre bianco è un unicum nelle forme del governo parlamentari. E potenzialmente può consentire un periodo di irresponsabilità politica”.S ono vicine, le parole di Clementi, al pensiero di Mattarella che, tradotto ‘in italiano’, suona così: un presidente della Repubblica non è un Re e, tantomeno, un Papa. Non può durare in eterno. Tantomeno sono validi, e fattibili, mandati ‘a tempo’, come se fossero yogurt in scadenza. Messaggio subliminale ai 1009 Grandi elettori: “trovatevi un mio degno successore, il primo. Sono anche un po’ fatti e problemi vostri, ora, il secondo. Io, il mio, l’ho fatto, e anche bene…”.