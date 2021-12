Mattarella, nel Mediterraneo prevalgano ragioni della pace

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - "In un crocevia di tale fondamentale importanza è necessario l'impegno di tutti affinché le ragioni della pace, dell'accoglienza e del mutuo intendimento prevalgano su logiche che alimentano le violazioni alla dignità della persona e ai suoi diritti fondamentali". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al papa Francesco in occasione del viaggio "Apostolico nel cuore del Mediterraneo". (ANSA).