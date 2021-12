Mattarella a militari: ultima occasione per darvi auguri

Roma, 22 dic. (askanews) - "Non posso che ancora in questa ultima volta" dare il ringraziamento alle forze militari italiane che prestano la loro opera in numerose parti del mondo. Nel caso in cui ci fossero dubbi, ancora oggi su alcuni giornali si ipotizzano scenari che prevedono un bis al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua sulla strada da tempo indicata: nessuna prosecuzione del mandato. L'occasione, ulteriore, è stata data dai tradizionali auguri natalizi che il capo dello Stato rivolge ogni anno, in collegamento con i vari teatri operativi, dalla sede del COI (il Centro operativo interforze), a tutti militari italiani impegnati in missione all'estero. "In questi sette anni - ha rilevato Mattarella - ho avvertito il ruolo che le forze armate ricoprono nel nostro Paese e all'estero".