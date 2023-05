Mattarella e Meloni alla cerimonia per i 75 anni del Senato

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è in Senato per partecipare alle iniziative previste per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948) di palazzo Madama. Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Alla cerimonia partecipa anche la premier Giorgia Meloni. Le celebrazioni, aperte da Gianni Morani che ha cantato l'inno di Mameli, prevedono un convegno dal tiolo 'Il Senato nella storia dell'Italia repubblicana' con Stefano Folli, Anna Finocchiaro, Ernesto Galli della Loggia e Giuseppe Parlato e, a seguire, un concerto dello stesso Morandi, in diretta tv su Rai2. All'evento in Aula, saranno presenti anche il presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, il presidente della Knesset, i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti. (ANSA). .