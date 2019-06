Mattarella: Marina accresce prestigio Paese anche salvando vite

Roma, 7 giu. (askanews) - La Marina militare con le sue azioni (compresi i salvataggi in mare) accresce il prestigio dell'Italia. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro al Quirinale per la festa della Marina con una rappresentanza della Marina militare guidata dal capo di stato maggiore, l'ammiraglio Valter Girardelli."L'Italia - ha osservato il capo dello Stato - è collocata dentro il mare e la sua dimensione marittima è ineliminabile. Per questo l'azione della Marina è fondamentale: è l'azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei suoi mari e delle sue coste sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della pace, la sicurezza della libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, il salvataggio di vite umane - in questi anni con molta intensità - che ha reso prestigio al nostro Paese"."Questa azione - ha aggiunto - viene svolta non soltanto nel nostro mare - il Mediterraneo - con l'operazione 'mare sicuro', che garantisce la sicurezza del mare avanti a noi, ma anche lontano. E anch'io sottolineo l'importanza dall'Operazione Atalanta (contro la pirater8ia nel Corno d'Africa, ndr), che ha recato al nostro Paese un grande prestigio in sede internazionale"."Il prestigio - ha detto ancora Mattarella - viene assicurato da tante attività della Marina in sede internazionale; l'ammirazione che, per esempio, riscuote la Nave Vespucci quando, in giro per il mondo, viene accolta con entusiasmo ovunque".