Mattarella: il mare è un elemento di civiltà prima che di sviluppo

Roma, 16 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla celebrazione della Giornata del Mare nella Tenuta di Castelporziano, promossa dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Ha incontrato i ragazzi delle scuole e ha visitato le mostre dedicate a sensibilizzare sui pericoli delle plastiche e microplastiche nei mari e sulla conservazione degli habitat marini, accompagnato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

"Ringrazio il ministro Musumeci per questa iniziativa che sottolinea quanto il mare rappresenti per il nostro Paese, per il nostro futuro, per l'Italia, per l'Europa, per l'umanità in realtà. È un elemento, prima ancora che economico e di sviluppo, di civiltà e questo è stato ben sottolineato". "E' un'iniziativa che sottolinea quanto il mare rappresenti per il nostro Paese, per il nostro futuro, per l'Italia, per l'Europa, per l'umanità in realtà. E' un elemento prima ancora che economico e di sviluppo, di civiltà". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla celebrazione della Giornata del Mare a Castelporziano.