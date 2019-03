Mattarella, liberare società da mafie

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Vogliamo liberare la società dalle mafie. È un traguardo doveroso e possibile, che richiede a tutti impegno, coerenza, piena coscienza delle nostre responsabilità di cittadini". Lo scrive in un messaggio il presidente Mattarella ricordando l'importanza della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che "porterà anche quest'anno, a Padova e in numerose altre città italiane, tante persone ad esprimere il bisogno di verità e giustizia".