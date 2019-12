Mattarella: lavoro che manca è nemico da sconfiggere

Roma, 18 dic. (askanews) - "Il lavoro che manca è il nemico da sconfiggere insieme, la missione per cui combattere". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Rivolgendo gli auguri di Natale alle alte cariche dello Stato, Mattarella ha indicato come nemico da combattere anche il lavoro che "quando c'è spesso è precario o sottopagato". "Serve il lavoro, remunerato e tutelato - ha aggiunto Mattarella - anche nella sicurezza, come rimedio alla frammentazione sociale e come elemento centrale della ripresa economica"."L'emigrazione forzata dei giovani è frutto di una situazione di stallo" che riguarda "gli investimenti per accrescere la produttività del sistema e per affrontare i nodi che frenano lo sviluppo", ha poi sottolineato il Capo dello Stato. L'emigrazione dei giovani è considerata "una ferita" dal presidente e per sanarla "vanno indirizzati tutti gli sforzi delle amministrazioni della Repubblica, delle forze economiche e sociali".