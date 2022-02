Mattarella,italiani che soffrono aspettano sostegno

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio" .Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia di insediamento in corso a Montecitorio. (ANSA).