Mattarella: Italia vive nuovo inizio, non ritorno a pre pandemia

Milano, 22 giu. (askanews) - "Il nostro Paese attraversa, un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alle pandemia ma di un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e si presenterà in futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione del nuovo Campus di architettura al Politecnico di Milano. Il capo dello Stato ha sottolineato, citando il contributo del presidente del Consiglio degli Studenti Alessio Rocca intervenuto poco prima, che "l'università, l'istruzione, la cultura sono la strada per il percorso di benessere del mondo".