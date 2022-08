Mattarella: Italia sostiene sforzi per integrazione Ucraina in Ue

Roma, 24 ago. (askanews) - "Il cammino dell'Ucraina verso la piena integrazione nella famiglia europea rappresenta il rafforzamento di una cornice di fondamentale rilevanza. L'Italia continuerà a contribuire a tale processo, sostenendo gli sforzi verso il raggiungimento di tale traguardo". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy."Auspico che le già intense relazioni tra Kiev e Roma possano trovare ulteriore slancio in tutti i settori di mutuo interesse, grazie anche al contributo di una comunità ucraina in Italia integrata e attiva", ha affermato il presidente della Repubblica.