Mattarella: grazie a partiti per sostegno a governo emergenza

Roma, 20 dic. (askanews) - "Un riconoscimento all'impegno delle forze politiche che hanno colto il senso dell'appello rivolto, all'inizio dell'anno, al Parlamento affinché, nell'emergenza, si sostenesse un governo per affrontare con efficacia la pandemia in atto e per mettere a punto progetti, programmi e riforme necessari a non dissipare la straordinaria opportunità del Next Generation". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le alte cariche dello Stato per lo scambio di auguri ha voluto anche ringraziare i partiti che hanno sostenuto il governo Draghi."Aver saputo mettere in secondo piano divisioni e distinzioni legittime, diversità programmatiche e sensibilità politiche e culturali per privilegiare un lavoro comune nell'interesse nazionale è stato molto importante - ha aggiunto il Capo dello Stato -. Questo atteggiamento costruttivo ha accomunato sovente maggioranza e opposizione".