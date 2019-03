Mattarella: giovani ci ricordano esigenza di difendere l'ambiente

Roma, 15 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto un cenno alle manifestazioni sul tema dei cambiamenti climatici in corso in Italia e nel mondo con lo slogan "Friday for future". "Oggi - ha sottolineato nel corso del suo intervento all'Università Politecnica delle Marche, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico - tanti giovani ricordano a tutti e in particolare alle istituzioni l'esigenza di difendere clima e ambiente sulla terra"."Su questo argomento - ha aggiunto - mi sono già espresso nei giorni scorsi e non ripeto le mie considerazioni".