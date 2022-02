Mattarella: fuori da Montecitorio ascolta l'Inno di Mameli

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Dopo il giuramento, con cui è iniziato il suo secondo mandato da presidente della Repubblica, e il discorso al Parlamento, Sergio Mattarella si è fermato nel corridoio verso l'uscita per salutare il premier Mario Draghi e il presidente della corte Costituzionale Giuliano Amato. Quindi ha lasciato la Camera per ascoltare in piazza Montecitorio l'Inno di Mameli. Questo passaggio, che di solito avviene in Aula, per le misure anti-Covid questa volta è stato spostato all'esterno. Poi Mattarella ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato. (ANSA).