Mattarella: educazione alimentare impegno fondamentale per futuro

Roma, 11 giu. (askanews) - "L'educazione alimentare è un argomento di fondamentale importanza per la nostra vita e per il futuro come dimostra la presenza qui questa mattina dei ministri dell'Agricoltura, dell'Istruzione e della Salute", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione della prima festa dell'educazione alimentare della Coldiretti nella tenuta presidenziale di Castelporziano."Il successo dell'iniziativa - ha detto Mattarella rivolgendosi ai vertici di Coldiretti - è espresso dall'entusiasmo dei bambini e dei ragazzi che manifestano il loro coinvolgimento e questo da un lato dimostra come le speranze per il futuro nelle nuove generazioni siano ben riposte, dall'altro ricorda il nostro dovere di offrire loro occasioni per riflettere e comprendere il modo in cui procedere per il futuro"."E' un'occasione - ha concluso il capo dello Stato - per sottolineare quanto sia importante per il futuro un impegno concreto e di grande riflessione sull'educazione alimentare".