Mattarella,dialogo culturale arricchisce

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 12 GIU - Nella nostra società, "dobbiamo partire dalla cultura: il confronto culturale, il dialogo culturale, lo scambio culturale, costituiscono un mutuo arricchimento per tutti e per ciascuno nella comunità internazionale". Un arricchimento "che va a beneficio di ciascuno". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'apertura della 13/a edizione del Forum delle città creative dell'Unesco a Fabriano, nell'Anconetano. "E' una condizione - ha osservato - che ha forti e solidi precedenti nella storia". Al riguardo, ha proseguito il Capo dello Stato, "è stato citato Leonardo da Vinci. In questo 500/o della sua morte, non possiamo non ricordare come quel grande genio italiano ed europeo abbia riversato la propria arte e la propria cultura, capacità e inventiva, la straordinaria personalità di cui era dotato, in diversi degli stati in cui allora l'Italia era divisa e poi in Francia. Questo scambio, questa rete di scambi attesta l'unicità della cultura oltre ogni confine".