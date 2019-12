Mattarella: concluso un decennio impegnativo

Roma, 31 dic. (askanews) - "Questa sera, care concittadine e cari concittadini, entriamo negli anni venti del nuovo secolo. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. Desidero, anzitutto, esprimere a tutti voi l'augurio più cordiale per l'anno che sta per iniziare". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergiol Mattarella ha aperto il suo messaggio di fine anno.