[L'analisi] Mattarella invita il Paese alla “conoscenza come antidoto alla paura”. Ma non è un appello al ‘governissimo’

Nell’impazzimento collettivo dovuto alla ‘febbre’ da coronavirus, con il governo che inanella gaffes su gaffes e i governatori del Nord pure (quello veneto, Zaia, afferma che “i cinesi sono famosi perché mangiano i topi morti” e quello lombardo, Fontana, rivendica l’ansiogeno – e criminale - uso che fa della mascherina) ci voleva – e tutti hanno vissuto con un sospiro di sollievo - che si levasse, per fortuna, la voce calma e saggia del Capo dello Stato.

Mattarella prova a ‘ri-stabilizzare’ il quadro politico

E così, dopo le chiacchiere infinite e le polemiche stucchevoli di questi giorni, che non hanno fatto altro che aggiungere disagio a paura, problemi a timor panico, dopo lo scontro durissimo tra il presidente del Consiglio e le regioni del Nord sui poteri di entrambi (il problema, a oggi, è insoluto), dopo il tentativo da parte di Salvini di di dare una spallata all’esecutivo Conte prendendo a pretesto l’emergenza coronavirus (ieri, a Salvini, ha risposto picche persino Berlusconi: “dopo questo governo c’è solo il voto, sono contrarissimo a governissimi”, ha detto), ecco che interviene il capo dello Stato, Sergio Mattarella con parole di saggezza, oltre che di prudenza, intelligenza e garbo.

Ovviamente, il Capo dello Stato punta –pur se nel suo ‘non’ detto, ovviamente – anche a stabilizzare il quadro politico e, di fatto, ad aiutare il governo Conte ad andare avanti così. Insomma, il Colle – con la politica prudente e antica del “non si dice, ma si fa” – punta ad escludere qualsiasi azzardo politico da parte di chi (vedi alla voce: Salvini) rema contro il Paese e che, facendo cadere il governo attuale, aggiungerebbe solo caos a caos. L’inquilino del Quirinale si appella all’unità di intenti degli italiani, invitando tutti alla calma, a fidarsi della conoscenza e della scienza. Parole che appaiono generiche e di prammatica, ma che non lo sono affatto. Solo avanti ieri Mattarella ha incontrato il capo dell’opposizione per un faccia a faccia di venti minuti, richiesto dallo stesso Salvini, e utile più a riaprire un dialogo tra i due dopo un silenzio lungo sei mesi a causa delle gesta spericolate del leader della Lega nel mese di agosto 2019 quando un governo, il Conte uno, lo fece saltare per davvero, riuscendosi. Una chiacchierata che è stata definita “cordiale”, segno che fino a ieri i rapporti tra il fu Carroccio e il Quirinale non erano certo, tali. Il resto, e cioè il presunto ‘avallo’ di Mattarella alle manovre di Salvini (crisi di governo, caduta di Conte e ‘governissimo’) proprio non si può leggere e sbaglierebbe chi lo facesse.

Il Capo dello Stato prova a riportare ‘calma’ nel Paese

E così il Capo dello Stato forse anche un po’ stizzito da chi ha criticato la sua scelta di ricevere Salvini (“e cosa doveva fare? Rifiutare la richiesta così poi il leader leghista faceva una bella diretta Facebook gridando al golpe?!” sibila uno dei frequentatori più assidui del Colle), ha pensato bene, proprio oggi, di mandare un messaggio dei suoi consueti, ma non privo del pathos del momento, quindi ancor più ‘tranquillizzante’ e ‘confortante’ del solito. Specie per i tanti italiani che, davanti alla tv o leggendo i giornali, che dedicano tanti speciali e servizi al coronavirus neanche fosse una guerra, pensano di vivere in un paese affetto dal colera, dalla peste o da altre malattie di biblica memoria.

Il discorso di ieri di Mattarella, tenuto in occasione del trentennale di Telethon, la ‘maratona per la vita’ che si tiene ogni anno (e si sa quanto il Colle ci tenga, al mondo delle associazioni, del volontariato e del non profit) davanti a ricercatori, pazienti, associazioni, non può quindi essere derubricato a un banale messaggio agli italiani, e non solo perché stiamo vivendo i giorni di una potenziale pandemia.

L’invito è agli italiani: “ritrovate fiducia nella scienza”

Quello del Capo dello Stato è un vero e proprio appello alla razionalità (perduta) del Paese, filtra dal suo inner circle. Si parte con una premessa che è rivolta ai cittadini in quanto tali: “Avere fiducia nella scienza non vuol dire avere fiducia in qualcosa di astratto, ma vuol dire avere fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni”. In sostanza, il senso delle parole del Colle è che non bisogna farsi prendere dal panico, che non bisogna correre dietro ai venditori di fumo, così come è successo in passato, ad esempio, sui vaccini (vedi alla voce: deliri isterici dei 5Stelle che, fino a poco fa, inneggiavano alle cure ‘no-vax’), ma a occorre lasciar parlare e seguire i consigli di chi ha la competenza della materia. Secondo punto, nel nostro Paese gli scienziati e i medici competenti ci sono e sono pure bravi: “In Italia - assicura - i ricercatori sono validissimi, abbiamo grandi scienziati italiani che operano nei nostri laboratori e in quelli di tutto il mondo”.

Il Colle invoca “unità e solidarietà” ma non è un avallo al Governissimo, anzi è il modo per ‘stabilizzare’ Conte

Subito dopo, Mattarella snoda un passaggio del suo intervento che potrebbe essere letto come assist al Governo di unità nazionale proposto da Salvini e di cui si è parlato tanto in questi giorni, ma che non lo è affatto: “L’unità di intenti e i principi di solidarietà sono un grande patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la collettività. Unità di intenti e solidarietà costituiscono in questi momenti anche un dovere, quando si perdono queste consapevolezze ci si indebolisce tutti”. Eccolo, il passaggio che è sbagliato interpretare come appello al Governissimo: Mattarella chiede una ‘vera’ unità d’intenti della classe politica, quella che ci dovrebbe essere sempre quando c’è di mezzo il bene (e, figurarsi, la ‘salute’) del Paese, il suo futuro oggi a rischio crisi (pandemia e, presto, economica), quell’unità che dovrebbe vedere maggioranza e opposizione collaborare e lavorare insieme, non solo licenziando, come pure si è fatto al volo, il decreto legge del governo sul coronavirus, ma anche abbassando i toni e le polemiche.

“Responsabilità e unità” erano state chieste da subito

Al Quirinale non esiste, dunque, alcun disegno che vada in direzione, invece, del ‘governissimo’ come formula politica. Il capo dello Stato, in una fase complicata per il Paese, “non farebbe mai delle intromissioni di carattere politico”, spiegano dal Colle. Il suo è un appello al buon senso e segue le parole che lo stesso Mattarella ha usato in una nota diramata subito, sabato scorso quando, nel pieno del caos da Covid-19, si era già espresso in questi termini: “Confido che senso di responsabilità e unità di impegno assicurino la migliore e più efficace risposta a tutela della salute dei nostri concittadini”. “Responsabilità e unità”, due parole magiche che il Capo dello Stato ha la forza e l’autorevolezza per pronunciare mentre altri leader politici, di governo e opposizione, molto meno, purtroppo.

In ogni caso, l’obiettivo a medio termine del Quirinale è, se possibile, l’esatto opposto di un governissimo e, quindi, di un cambio – in un momento così drammatico – del colore del governo, con tutto quello che una crisi (con il suo codazzo di consultazioni e di panico politico, oltre a quello dei cittadini dovuto al diffondersi del virus) comporterebbe. Il Colle vuole, anzi, spegnere sul nascere l’attivismo di chi propone esecutivi di “salute pubblica” e un attimo dopo si presenta in conferenza stampa e strilla ai quattro venti i suoi ardori polemici (vedi sempre alla voce: Salvini).

Salvini è tornato ad attaccare Conte ad alzo zero

Non è passato inosservato, infatti, agli occhi del Quirinale, che Matteo Salvini, non ha fatto in tempo a rimettere nell’armadio la giacca e la cravatta ‘istituzionale’ con cui si era presentato al Colle per lanciare un’altra delle sue intemerate polemiche: in una diretta Facebook dalle piste di Ortisei, poco prima di dedicarsi a un abbuffata di carne in un giorno di Quaresima (ma non era un fervente cattolico?) è tornato ad attaccare Giuseppe Conte chiedendone la testa proprio per come sta gestendo l'emergenza coronavirus. “Qualcuno si permette di dire 'italiani no'. Ma stiamo scherzando? In questo momento - attacca il leader della Lega - servirebbe un capo del governo con le palle (sic, ndr.), che sappia difendere l'interesse nazionali, i prodotti italiani”. E, in serata, torna all'attacco puntando il dito contro il decreto per il sostegno alle zone rosse: “dal governo solo briciole, lo stop alle cartelle deve essere esteso a tutta Italia”. “Ogni volta, come in questi giorni, si dice una cosa non vera per contrastare il governo, si causa un danno all'Italia”, è la replica del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il quale – dopo mesi di silenzio e di inerzia – fa sentire la sua voce, finalmente spendendo una lancia per Conte, con cui i rapporti sono ormai quelli che corrono tra un ammalato e un paziente, cioè gelidi, tanto che sono mesi che Di Maio si guarda bene dal difenderne il lavoro.

Conte lavora per affrontare l’emergenza economica

Al di là dell'emergenza sanitaria (e anche al di là delle gaffes), sono due gli aspetti su cui il premier Conte lavora in queste ore: quello economico e quello legato al rischio di un isolamento internazionale. Su questi due fronti, sottolineano diverse fonti di governo, l'emergenza non è finita, un modo come un altro per dire che ‘il governo governa’ ma soprattutto che, come la serva di Totò, ‘serve’. Del resto, a Palazzo Chigi, si ha la piena consapevolezza del fatto che la tregua, anche all'interno della maggioranza, è a tempo determinato. Italia Viva rialzerà presto la voce e Renzi continua a ripetere ai suoi di sentirsi “pronto” per mandare a casa il governo giallorosso, sulla prescrizione (presto tornerà in aula il ddl Costa), sul processo penale (a marzo arriverà pure quello, alla Camera, e il sottosegretario di fede zingarettiana, Andrea De Giorgis, è già sul chi vive perché sa bene che Renzi e i suoi vorranno dare battaglia), ma anche su tutto il resto, dalle riforme all’economia.

Il premier limita anche la sua iper-visibilità mediatica

Per ora, Conte, grazie alla netta sponda trovata nel Pd e nel M5S, alle polemiche di Salvini risponde cercando di mettere in campo l'unità del governo e, limitando, in queste ore, la sua iper-esposizione mediatica, molto criticata da molti e che, si dice, avrebbe ‘irritato’ lo stesso Mattarella.

A illustrare i provvedimenti economici scende Gualtieri

A esporre il decreto sul sostegno alle zone rosse varato in serata dal Cdm, non a caso è stato il titolare del Mef Roberto Gualtieri e non il capo del governo. Gualtieri annuncia, con la sua aria paciosa e fiduciosa, che il Governo ha predisposto un decreto con “un primo pacchetto di misure, in tempi record, una prima risposta concreta di sostegno” alle aree più colpite dall’emergenza coronavirus, tra cu la sospensione di cartelle e tributi per i cittadini dei comuni della ‘zona rossa’ (Salvini chiede di estenderla a tutta Italia, ma lo si farà solo per il settore alberghiero, altrimenti nessuno pagherebbe più le tasse..). La prossima settimana un secondo decreto, assicura, avrà “misure di sostegno sia ai territori più colpiti sia ai settori più colpiti”. Gualtieri garantisce che “stanzieremo risorse adeguate, interventi di rilancio e sostegno all’economia”. Per lui la crisi va affrontata con “determinazione, unità, serietà e fiducia”, consapevoli che “il paese può andare avanti, l’economia può ripartire ed essere sostenuta”.

Gualtieri e Conte spingono per una ‘cura da cavallo’

La settimana prossima, dunque, sarà quella del decreto per il rilancio dell'economia su tutta la Penisola. Si tratterà di un decreto corposo visto che, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, ormai l'Agenda 2023 di cui il premier parla da mesi e che già prevedeva una “cura da cavallo” per l'economia italiana da pochi giorni coincide quasi totalmente con la strategia per risollevare il Paese dagli effetti devastanti di Covid-19. E non si esclude un terzo provvedimento, questa volta con un occhio di riguardo all'immagine dell'Italia nel mondo, messa a serio rischio dall’epidemia con tutto quello che vuol dire come conseguenze nefaste per il turismo.

Intanto Iv torna ad alzare il tiro. Scalfarotto si dimette da sottosegretario perché Di Maio gli nega le deleghe

Certo è che il tempo, per Conte, stringe. E da Iv, non a caso, tornano ad arrivare i primi scossoni. Come quello inferto dal sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto (Iv) che annuncia l'intenzione di dimettersi, in polemica con il ministro Luigi Di Maio. Motivo dello scontro la mancata assegnazione della delega al commercio estero, affidata dal ministro a Manlio Di Stefano (M5S). Scalfarotto voleva dimettersi già ieri sera ma, sottolineano in Iv, sarebbe stato lo stesso Matteo Renzi a trattenerlo. fino alla fine dell'emergenza coronavirus, ma lo scontro con il M5S resta aperto. Tutte polemiche e scaramucce che stridono profondamente con l'appello lanciato dal capo dello Stato.

Cosa ci sarà dopo Conte? Quien sabe, ma coronavirus e referendum hanno creato un ‘anno bianco’ di non voto

Ma se lo scenario del governissimo non esiste, né numericamente né strategicamente, agli occhi del Quirinale e Mattarella è concentrato sul Governo che è in carica per aiutarlo a ‘fare bene’ non mancano elementi che possono destabilizzare il quadro. La guerriglia dei renziani nelle Camere che, appena finita l’emergenza tornerà a essere un ‘Vietnam parlamentare’, le mire destabilizzanti di Salvini, i mal di pancia dentro la maggioranza, la crisi dei 5Stelle. A complicare il quadro un referendum costituzionale, quello del 29 marzo, la cui campagna elettorale sarebbe dovuta partire da oggi, ma i cui comizi elettorali, nelle zone rosse e non solo in quelle, non potranno essere ancora indetti. Urge un rinvio, dunque, che il Comitato del No di certo chiederà, per avere più tempo per fare al meglio la propria campagna, anche se il Colle non vorrebbe aggiungere altri segnali di ‘panico’ mandati al Paese. “Del resto, si è fermato tutto, ci dobbiamo fermare anche noi”, spiegano dal Fronte del NO, ma “così abbiamo già perso, oppure dovremmo sperare, in modo sleale, in un’affluenza bassissima che ci premi invece di penalizzarci”. Il referendum verrà di certo rinviato, alla fine, e così la finestra elettorale pre-estiva sarà del tutto chiusa. Per andare a votare se ne parlerà in autunno, quando però il governo, qualsiasi esso sia, dovrà fare, anche per colpa del coronavirus, una manovra economica monstre. Di fatto, referendum e coronavirus, hanno fatto scattare un ‘semestre bianco’ che sta per diventare un ‘anno bianco’, in cui, fino alla primavera del 2021, andare a votare è di fatto impossibile. Nel frattempo, però, i governi possono cadere, o risorgere dalle proprie ceneri, o nascerne di nuovi. Questo no, non è vietato, e non può vietarlo neppure Mattarella. Le sue parole di fatto stabilizzano il quadro politico, ma ora è così perché c’è un’emergenza. Fra due o tre mesi, chissà.