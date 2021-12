Mattarella: collaborazione contro Covid esempio per dialogo

Roma, 10 dic. (askanews) - "Quale richiamo più forte e convincente di questo: un nemico comune", il coronavirus, "che mette a rischio il genere umano, dovrebbe esortare a trovar le ragioni dell'integrazione, del colloquio, del dialogo, dell'integrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Enna.La collaborazione della comunità scientifica, ha sottolineato, è un "esempio" veramente "illuminante", a maggior ragione in "una stagione mondiale in cui emergono tensioni, contrapposizioni, rischi di scontri armati"."Anche in questo - ha concluso - si conferma il ruolo centrale, trainante, decisivo della cultura e della scienza, un ruolo decisivo nel fornire all'umanità prospettive positive di crescita, di collaborazione, di difesa e rafforzamento della condizione umana".