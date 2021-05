Mattarella cita Kennedy, 'chiediti cosa puoi fare per Paese'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Nel gennaio, del 1961, un giovane Presidente degli Stati Uniti, appena eletto, John Kennedy, pronunziò parole di grande significato: 'Non chiederti cosa può fare il tuo Paese per te. Chiediti, cosa puoi fare tu per il tuo Paese'. Vorrei aggiungere: è, assolutamente, giusto che, ciascuno, chieda che le istituzioni si preoccupino della sua condizione, ma è anche bene ricordare che le istituzioni, in fondo, siamo noi stessi". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un intervento che sarà trasmesso nell'ambito della puntata speciale del programma "La Banda dei Fuoriclasse", che andrà in onda su Rai Gulp. (ANSA).