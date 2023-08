Mattarella a Brandizzo, sul luogo dell'incidente

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alle 15.30 in piazza della Stazione Brandizzo, nel Torinese, proprio a fianco alla ferrovia dove nella notte sono morti cinque operai che lavoravano sui binari, travolti da un treno. Ad accoglierlo ci sono il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Gianluca Gavazza, la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo, insieme al sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo, e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Primo cittadino e governatore erano già stati sul luogo dell'incidente stamattina. Il capo dello Stato, accompagnato anche dal prefetto di Torino, Raffele Ruberto, da cui era andato in visita nel capoluogo, ha deposto di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria di Brandizzo un mazzo di fiori, rose gialle e lylium bianchi. Dalla piccola folla presente si è alzato qualche applauso, mentre il presidente ha parlato brevemente con il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo, il presidente della Regione, Alberto Cirio, il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, e la vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo. Il capo dello Stato è risalito poi in auto per ripartire. (ANSA). .