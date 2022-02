Roma, 3 feb. (askanews) - Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per la cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.I grandi elettori hanno preso posto nei banchi e anche i banchi del governo sono occupati dai ministri. Molti tra i parlamentari non hanno rinunciato a scattare foto e selfie.I delegati regionali, per la maggior parte, hanno preso posto nelle tribune.