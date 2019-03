Mattarella: aiutare gli altri fa vivere meglio se stessi

Roma, 13 mar. (askanews) - "Aiutare gli altri fa vivere meglio se stessi e la comunità dove si è insieme". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnando al Quirinale le onorificenze agli Alfieri della Repubblica.Mattarella, rivolgendosi ai giovani ragazzi premiati per il loro impegno nella società, ha detto: "Non siete i soli a fare queste cose belle da sottolineare. Voi rappresentate tutti coloro che si comportano così e il mondo è pieno di ragazzi come voi". Per il presidente della Repubblica "questa è la regola, la normalità della vita che dovrebbe essere praticata da tutti". E voi, ha concluso, "avete dimostrato che questa è la vita nel nostro paese".