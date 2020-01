Mattarella: accelerare sul digitale, superare gap aree interne

Napoli, 28 gen. (askanews) - "Nelle aree interne si avvertono maggiori difficoltà, o una posizione di svantaggio. Per fortuna i nuovi strumenti digitali consentono di superare questo divario, per questo le istituzioni devono lavorare velocemente per assicurare il rafforzamento degli strumenti digitali che sono decisivi per lo sviluppo economico delle aree interne". A dirlo è il Capo dello Stato Sergio Mattarella intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'Università degli Studi del Sannio, a Benevento.