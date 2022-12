Mattarella: il 2022 è stato un anno impegnativo e complesso

Roma, 31 dic. (askanews) - Anche questo 2022 è stato un anno impegnativo e complesso come i sette che hanno caratterizzato il suo primo mandato. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il suo messaggio di fine anno agli italiani.Il capo dello Stato ha scelto quest'anno di pronunciare il suo discorso dalla Sala della Musica della Palazzina all'interno del Quirinale, in piedi, con sullo sfondo le bandiere e l'albero di Natale. "Un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. Lo è stato anche l'anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo - ha ricordato Mattarella -. L'elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato".