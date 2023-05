(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Si terrà martedì 23 alla 11 il Consiglio dei ministri sull'emergenza maltempo che ha investito alcune regioni del centronord, in modo particolare l'Emilia Romagna. Lo rendono noto fonti di governo nel ricordare che l'esecutivo è impegnato sul campo in queste ore tramite il lavoro della protezione civile, con la premier Giorgia Meloni in costante contatto, dal Giappone, con il sottosegretario Mantovano ed i ministri. (ANSA).