Marmolada: Calenda, serve legge come Francia su rischi clima

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Le tragedie non sono tutte prevedibili, d'altro canto noi abbiamo fatto una proposta. La Francia ha fatto una legge sui danni del clima. Sui danni fatti occorre mettere in atto una cintura di sicurezza. Se sai che i ghiacciai si sciolgono devi decidere dove si può andare sui ghiacciai e dove no. Ecco, dobbiamo fare anche noi così": Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calend a Rainews 24, commentando la slavina sul ghiacciaio della Marmolada. (ANSA).