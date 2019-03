Mare Jonio, Conte: ce ne stiamo occupando, tutelati i diritti

Roma, 19 mar. (askanews) - Del caso Mare Jonio "ce ne stiamo occupando con gli uffici e ministeri competenti. Per rassicurarvi, visto che sono stati evocati anche interessi fondamentali della persona, vorrei ricordare che in tutti i casi emergenziali, anche nei casi più drammatici e che hanno avuto anche gli onori delle cronache, noi abbiamo sempre tutelato i diritti fondamentali delle persone, siamo sempre tempestivamente intervenuti per assicurare assistenza sanitaria ai bisognosi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula al Senato al Pd che gli ha chiesto di esprimersi sulla vicenda della nave Mare Jonio."Preciso - ha proseguito il premier - che è stato prestato un soccorso sanitario, poi rivelatosi superfluo perché non sono state accertate patologie, anche a uno dei migranti della nave Mare Jonio. Così continueremo a fare anche perché disincentivare gli sbarchi non solo contrasta più efficacemente il traffico di esseri umani che è indegno di qualsiasi paese civile ma evita anche il pericolo maggiore che arriva prorpio quando attraversano il Mediterraneo".