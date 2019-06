Roma, 18 giu. (askanews) - "Noi abbiamo l'euro e la faremo con l'euro in tasca. Non c'è problema". Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto alle perplessità espresse dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, su una manovra economica "trumpiana" da realizzare in Italia per la quale - ha detto il titolare del Tesoro - ci vorrebbe il dollaro.