Manovra,Salvini:se toccano quota 100 li chiudiamo in Parlamento

Roma, 12 ott. (askanews) - "Oggi ho letto che vogliono togliere Quota 100 e tornare alla legge Fornero, se è così non li facciamo uscire dal Parlamento, li teniamo lì giorno e notte. Ora si ingegnano ad allargare le finestre, 3-6 mesi... questi giocano con la vita della gente". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in un comizio a Giano dell'Umbria."E' sparita - ha detto ancora - la tassa sulle merendine ma sta tornando l'ipotesi della tassa sulle bibite. C'è l'ipotesi di penalizzare chi ha una badante in casa, e questo vuol dire non conoscere le famiglie italiane. E poi il problema è che il Pd dice una roba e il M5s un'altra".