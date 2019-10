Manovra, Salvini: Governo litiga su tutto e ora aumenta tasse

Roma, 12 ott. (askanews) - Sulla legge di bilancio Governo e maggioranza di centrosinistra-M5s "a Roma litigan su tutto" e "dopo averci detto che facevano il governo per non aumentare le tasse scopriamo oggi che invece è spuntata anche l'ipotesi di una tassa sui telefonini e di un aumento dell'Imu". Lo ha denunciato, fra l'altro, il leader della Lega Matteo Salvini oggi ancora in tour elettorale in Umbria, nel corso di un comizio a Perugia