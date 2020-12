Manovra, Salvini: governo ascolti Lega e tutto centrodestra

Roma, 19 dic. (askanews) - "Mentre il governo chiude, tassa, apre i porti e litiga per le poltrone, la Lega e tutto il centrodestra offrono soluzioni. Tra le nostre proposte più significative c'è l'anno bianco contributivo per partite Iva e autonomi colpiti dalla crisi: l'esonero dai contributi previdenziali dovuti per lavoratori e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e per professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Il nostro emendamento - approvato dalla Commissione - chiede un miliardo di euro per il 2021, da utilizzare per chi nel 2020 ha subìto un calo di fatturato superiore al 33% rispetto al 2019, a fronte di un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 50mila euro. Una misura che copre oltre 700 mila tra commercianti, artigiani, professionisti, coltivatori diretti, e che il Governo si è impegnato a rifinanziare con 1,5 miliardi nell'ennesimo decreto ristori". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega.Per Salvini "la battaglia continua: attendiamo risposte sugli altri emendamenti, fra cui la proroga a tutto il 2021 del cosiddetto "contratto di espansione", voluto dalla Lega al governo nel maggio 2019 per facilitare la staffetta generazionale, favorendo il pensionamento dei lavoratori a fronte della contestuale assunzione di altrettanti giovani. In questo caso, però, vogliamo venga esteso anche alle aziende con oltre 500 dipendenti. Il governo litiga, e le poche cose buone che potrrbbe approvare sono suggerite dall'opposizione. Conte ci ascolti di più".