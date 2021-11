Manovra: Molinari, sarà blindata, Parlamento non tocca palla

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Concordo con Romeo, il ruolo del Parlamento da quando c'è il governo Draghi dire che è compresso è un eufemismo. Il Senato può discutere temi marginali che non sono nell'agenda del governo come il DDL Zan, ma tutto quello che viene dal governo arriva praticamente blindato, anche perché frutto di un accordo tra forze politiche molto differenti. Proprio per questo i margini in aula per modifiche non ci sono. Siamo entrati in un governo d'emergenza che agisce con una procedura di emergenza, ma questa non può diventare la normalità, sappiamo che anche con la legge di bilancio sarà così ma spero che la manovra sia l'ultima volta che il Parlamento non può toccare palla". Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. (ANSA).