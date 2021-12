Manovra,Meloni: non serviva Mario Draghi per farne una così

Roma, 3 dic. (askanews) - La legge di bilancio è deludente, non serviva "Mario Draghi per fare una manovra di questo genere". Lo ha detto Giorgia Meloni a Sky Tg24. "Penso che non servisse Mario Draghi per fare una manovra di questo genere. Accade sempre con i governi che tentano di mettere insieme maggioranze troppo distoniche: si lavora su una serie di compromessi al ribasso e non sulla cosa della quale ci sarebbe bisogno, la crescita".Ha aggiunto la leader di Fdi: "La maggioranza presenta 5.500 emendamenti a fronte dell'opposizione, cioè Fdi, che ne presenta 700. Si fanno opposizione da soli". Sul fronte del fisco, per esempio, "da quello che leggo sui giornali si colpisce il ceto medio e di fatto si incide molto poco su ciò che conta davvero, cioè la crescita".