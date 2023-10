Acqualagna (Pesaro), 28 ott. (askanews) - Quello sulla manovra "e' un lavoro che abbiamo sostanzialmente concluso. Lunedì arriva in Parlamento, non è stata modifica rispetto ai saldi di bilancio approvati in Cdm, siamo pronti a proceder". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti ad Acqualagna spiegando di "confidare di approvarla in tempi rapidi per dare un segnale di serietà da parte dell'Italia".