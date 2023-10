Manovra, oggi nuovo vertice di maggioranza. Meloni concede, un po’. Ma i conti non tornano più

Sarà buona la quinta. Alla fine. Ma a caro prezzo perchè a forza di concedere qualcosa a ciascuno dei suoi alleati, non ci sono più le coperture. La ragioneria sta facendo i salti mortali per trovare “risorse” - dicono loro - cioè soldi per far quadrare i saldi della legge di bilancio. Ci si affida alla buona sorte prima di tutto. E poi al fatto che, dietro le concessioni fatte, ci sono talmente tanti paletti che insomma , per dirne una, Salvini può dire che non ci sarà Quota 104 nelle pensioni ma nei fatti andare in pensione a 103 sarà praticamente impossibile.

Il “diversivo" Riforme costituzionali

Legge di bilancio, quindi. Oggi alle 16 la premier meloni riunisce a palazzo Chigi gli alleati, i vicepremier Salvini e Tajani, Maurizio Lupi in rappresentanza di Noi moderati, il ministro dell’Economia, il sottosegretario Fazzolari e molto probabilmente anche Mantovano. Il tema in agenda oggi in realtà dovevano essere le Riforme perchè, nelle intenzioni di Meloni, c’è di portare al consiglio dei ministri di questa settimana il premierato (elezione diretta del premier) e

relativa riforma della carta costituzionale. Tramontata - e il ministro Casellati (Fi) rassicura il più possibile su questo punto - l’elezione diretta del Presidente della repubblica. Cancellata anche ogni ipotesi di spuntare i poteri del ciao dello Stato. Vedremo. Di sicuro è un ottimo argomento da lanciare sul tavolo nel pieno della sessione di Bilancio (che si aprirà tecnicamente domani al Senato con il deposito del testo e la convocazione delle Commissioni) e dell’analisi da parte del Parlamento delle misure. Le opposizioni non saranno tenere. Me neppure la maggioranza. Ecco il diversivo Riforme. Che però si potrebbe complicare a sua volta malamente se la Lega farà di tutto - e lo farà - per far andare di pari passo l’approvazione dell’Autonomia differenziata.

Il braccio di ferro

S’è detto che la quinta bozza, quella che stasera dopo il vertice di maggioranza sarà depositata in Parlamento, sarà quella buona. In queste ore però il braccio di ferro tra Forza Italia e gli alleati continua. Se è l’ultima curva, il tornante è pericoloso assai.

Non solo sulla cedolare secca per gli affitti brevi. C’è anche la Rai sul tavolo. Tanto che Forza Italia continua a ripetere “dopo tutto non c’è fretta, non siamo in ritardo”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti replica con affermazioni che hanno il vago sapore degli avvertimenti.

“La politica delle bandierine non serve a nulla, è kafkiano fare una legge di bilancio da 24 miliardi e parlare della scissione dell’atomo…”. Saranno anche “dettagli” replicano da Forza Italia “ma per noi importanti”. Identitari è la parola giusta. Potremo dire vitali visto che il partito di Tajani vive nel terrore di una scarsa performance alle

Europee. Il dato di giugno è un test troppo importante e questa legge di bilancio sarà, da qui ad allora e per il modo con cui Meloni ha accentrato le politiche di governo, l’unica occasione per poter dire chi è Forza Italia e cosa ha fatto. Un concetto che si può applicare anche alla Lega di Salvini che spera di recuperare consenso strappandolo a Fratelli d’Italia. Alle Europee si voterà col proporzionale puro. Meloni lo sa bene e bisogna vedere se in lei prevarrà l’istinto del killer senza pietà o quella del leader illuminato e sicuro di sè con la forza di poter concedere qualcosa. cTutto questo si misura, appunto, con l’unità di misura della legge di bilancio.

Gli affitti brevi

Per questo non si registra al momento soddisfazione per la mediazione, nell'ultima proposta di palazzo Chigi, di limitare l’aumento dal 21 al 26% dell’aliquota a chi affitta dal secondo immobile in su e per meno di un mese. Il partito di Tajani fa una proposta alternativa: un codice identificativo nazionale, attraverso il quale tracciare tutti quelli che affittano un appartamento. “In Grecia ha fatto crescere di 10 volte il gettito, mentre aumentare la cedolare secca è un errore e può incentivare il nero” sostiene Raffaele Nevi, portavoce azzurro lanciando un'ipotesi già prevista nella bozza del disegno di legge sugli affitti brevi, elaborata nelle scorse settimane dal ministero del Turismo e poi arenatasi. L’obiettivo di quella innovazione, spiegava allora la ministra Daniela Santanchè, era uniformare a livello nazionale le regole che ora sono diverse regione per regione. Quindi, non toccare le aliquote della cedolare secca ma agire a monte per far emergere tutti coloro che affittano. Il fatto è che aumentando la cedolare secca si crea

un meccanismo fiscale per cui diventa meno conveniente fare affitti brevi. Un modo quindi per intervenire fiscalmente contro la giungla delle case vacanze.

Nel partito della presidente del Consiglio si regista un certo fastidio per le ultime sortite. “Qualcuno dice che stiamo massacrando la casa, come leggo oggi sui giornali - osserva il capogruppo dei deputati Foti -. Se lo dice la Schlein posso ritenere che non l’abbiamo vista arrivare e non l’abbiamo vista capire. Ma se lo dice qualche esponente di centrodestra mi preoccupo di più”. Il riferimento è al vicepresidente della Camera Giorgio Mule che per due giorni, prima sul Foglio e poi alla Stampa, ha massacrato non solo la proposta ma il metodo con cui palazzo Chigi sta gestendo la manovra diagnosticando un nuovo virus: la bozzofilia. “Ci sono valori non negoziabili come l’aggressione fiscale sulla casa” ha detto Mulè. La replica di Foti è molto aggressiva e ultimativa. “Nessuno vuole aumentare le tasse sulla casa. La cedolare secca al 21%, prevista per locazioni a canone libero per chi decide di non usufruire della rivalutazione Istat dell'immobile, nessuno la tocca - scandisce - Non aumenteremo le tasse su prima e seconda casa, che è la platea più ampia degli italiani. Qui si parla solo di alzare al 26% - questa è l’ipotesi - la cedolare per affitti sotto i 30 giorni. E non può essere che si scateni un polverone su una cosa così marginale. Il governo Meloni può sventolare “bandiere” molto importanti: un miliardo di aiuti alle famiglie aggiuntivi alle tante misure come il taglio delle cuneo, la detassazione di fringe benefits e premi, l'aumento del congedo parentale, gli aiuti per gli asili nidi e moltissimo altro”.

E però la Lega…

Insomma, non c’è aria di fare a Forza Italia le concessioni che invece sono state fatte alla Lega. Forse che gli azzurri scontano già il fatto di avere meno peso specifico nella maggioranza?

Sulle pensioni, ad esempio. Si profila la conferma, anche nel 2024, di Quota 103 per andare in pensione anticipatamente (ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi), con un assegno massimo attorno ai 2.200 euro.

Accantonata quindi l'ipotesi 'Quota 104' come chiesto dalla Lega di Salvini. Anche se sarà difficile per Salvini cantare vittoria. Quota 103 infatti sarà confermata ma con una forte penalizzazione. Così come Opzione donna e Ape social: ci sono, sono state reintrodotte (all’inizio erano state cassate) ma sarà così difficile poterne usufruire che è come se non ci fossero. La Cgil ha fatto un po’ di conti: “Per 700 mila statali l’assegno sarà ridotto”.

La Lega, e anche Forza Italia, hanno ottenuto soddisfazione facendo cancellare la norma che avrebbe consentito all’Agenzia delle entrare di accedere direttamente ai conti correnti per prendere i soldi dovuti da contribuenti/evasori o comunque morosi su tributi e fisco. E’ stato cassato, insomma, il modo per combattere l’evasione e rendere efficace il recupero delle tasse. Ora si parla di “cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute” da parte dell'agente di riscossione per “assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando”. Finora succedeva che l’agenzia poteva intervenire sui conti un anno dopo la contestazione. In questo frattempo è chiaro che i soldi sparivano. Con il “nuovo” metodo l’Agenzia delle entrate poteva intervenire dopo trenta giorni. Non è chiaro cosa succederà con l’ultima e finale formulazione,

Potrebbe variare anche la norma sull’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'Isee, nella determinazione dell'indicatore sarebbero espunti “fino al valore complessivo di 50.000 euro”.

Iva e Rai

Le perplessità di FI riguardano anche altri aspetti: la fine del regime agevolato e il ritorno dell'Iva al 22% per i pannolini e altri prodotti per l’igiene e l’infanzia, l’aumento delle tasse sulle case all’estero e sulla vendita delle case ristrutturate con il Superbonus e il taglio al canone Rai per il 2024 da 90 a 70 euro (parzialmente compensato da un contributo da 430 milioni, erogato dallo Stato in tre rate a gennaio, marzo e giugno), rivendicato soprattutto da Matteo Salvini sottacendo che alla fine è solo una partita di giro: i 430 milioni non arriveranno più dai cittadini (tutti, anche quelli che non vedono la Rai) ma dallo Stato. “Siamo preoccupati che la Rai abbia problemi a sostenere il nuovo piano industriale” spiegano fonti azzurre, mentre si sono diffuse ipotesi di un innalzamento del tetto pubblicitario dei canali della tv pubblica, scenario che potrebbe generare effetti negativi per altre emittenti, in particolare Mediaset. E qui si aprirebbe il capitolo delle ritorsioni contro Mediaset dopo il caso Giambruno. Ma andiamo oltre.

Per il resto, confermato il taglio del cuneo fiscale per il 2024 per i redditi medio bassi, con due fasce di applicazione e la riduzione delle aliquote Iva con l’accorpamento della prima e della seconda (accorpati gli scaglioni tra i 15 e i 28 mila a cui sarà applicata una unica aliquota del 23%). Questi stipendi dovrebbero così

aumentare di circa 120-150 euro al mese.Presenti anche sgravi fiscali fino a 3 mila euro per le madri con almeno 3 figli. Il prezzo delle sigarette in salita di 10-12 centesimi a pacchetto.

La partita dei relatori

Domani si comincia a ballare in Commissione. Interessante la partita dei relatori. Pr ora c’è sicuramente Calandrini (Fdi). Che potrebbe essere affiancato da altri due relatori. Il tema qui sono gli emendamenti. Meloni ha chiesto di non presentarli. I soci non sono così d’accordo. Nel caso però i 5 Stelle sono disposti ad ospitarli tra i loro.