Roma, 21 dic. (askanews) - "L'esercizio provvisorio va evitato, sarebbe in danno per l'Italia, c'è un momento in cui maggioranza e opposizione devono avere come stella cometa il bene dell'Italia e non arrivare all'esercizio provvisorio è un dovere per tutti i parlamentari". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione degli auguri alla stampa parlamentare.